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В Бендерах и в Рыбнице устанавливают причины пожара

В Бендерах и в Рыбнице устанавливают причины пожара

Вчера, 19 апреля, поздно вечером в Бендерах пожарные спасали от огня дом на улице Шмидта. Горела нежилая пристройка, где хранился бытовой и строительный мусор.

На участке расположен дачный домик. Днём хозяева разжигали здесь мангал. Говорят, что перед уходом всё вокруг осмотрели. В нежилом помещении электричество отсутствовало, сообщает novostipmr.com.

Как сообщили в пресс-центре МВД, на месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Пламя было локализовано за 15 минут. Площадь пожара составила 100 кв. м. Выгорела кровля пристройки.

«Помещение было заполнено картоном, ветошью. Огонь распространялся очень быстро и мог перекинуться на соседние дома, расположенные в метре от очага возгорания. Мы вовремя его остановили», - пояснил начальник караула Николай Мелихов.

Причина пожара устанавливается.

Пожар в Рыбнице

Как передает пресс-служба МВД ПМР, утром на территории частного домовладения по улице Пушкина загорелся сарай. В пожарную часть позвонили соседи. Пожарные сбили огонь за 10 минут. Крыша сарая сгорела полностью.

В доме никто не проживает. За участком присматривает 30-летний мужчина, который содержит здесь домашнюю живность. Как выяснилось, он приходил накануне днём. Приготовил еду на печи, расположенной в хозпостройке, накормил питомцев и ушёл.

Инспектор Госпожнадзора обнаружил на печи и дымоходе многочисленные трещины. Возможно, искры от непотушенных поленьев попали на деревянные конструкции чердака и начали тлеть. Через время пламя охватило кровлю здания. Разбирательство по факту случившегося продолжается.

В Бендерах и в Рыбнице устанавливают причины пожара

  • Сегодня, 10:28
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