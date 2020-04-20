Вчера, 19 апреля, поздно вечером в Бендерах пожарные спасали от огня дом на улице Шмидта. Горела нежилая пристройка, где хранился бытовой и строительный мусор.
На участке расположен дачный домик. Днём хозяева разжигали здесь мангал. Говорят, что перед уходом всё вокруг осмотрели. В нежилом помещении электричество отсутствовало, сообщает novostipmr.com.
Как сообщили в пресс-центре МВД, на месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Пламя было локализовано за 15 минут. Площадь пожара составила 100 кв. м. Выгорела кровля пристройки.
«Помещение было заполнено картоном, ветошью. Огонь распространялся очень быстро и мог перекинуться на соседние дома, расположенные в метре от очага возгорания. Мы вовремя его остановили», - пояснил начальник караула Николай Мелихов.
Причина пожара устанавливается.
Пожар в Рыбнице
Как передает пресс-служба МВД ПМР, утром на территории частного домовладения по улице Пушкина загорелся сарай. В пожарную часть позвонили соседи. Пожарные сбили огонь за 10 минут. Крыша сарая сгорела полностью.
В доме никто не проживает. За участком присматривает 30-летний мужчина, который содержит здесь домашнюю живность. Как выяснилось, он приходил накануне днём. Приготовил еду на печи, расположенной в хозпостройке, накормил питомцев и ушёл.
Инспектор Госпожнадзора обнаружил на печи и дымоходе многочисленные трещины. Возможно, искры от непотушенных поленьев попали на деревянные конструкции чердака и начали тлеть. Через время пламя охватило кровлю здания. Разбирательство по факту случившегося продолжается.