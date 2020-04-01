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Молдавский актер, звезда российских сериалов Игорь Гузун: я совершенно здоров, а мне "шьют" коронавирус!

Молдавский актер, звезда российских сериалов Игорь Гузун: я совершенно здоров, а мне "шьют" коронавирус!

Молдавский актер, звезда российских сериалов, таких как "Домашний арест", "Знахарь", "Пятницкий", снимавшийся вместе с Шоном Бином, Актер Гузун пару недель назад загремел в московскую больницу в отделение неврологии, сообщает kp.md.

- Легкое онемение ног, - признается Игорь.

Попутно у актера взяли анализы на коронавирус, все три теста оказались отрицательными. Должны были выписать, но...

- В МКБ им. Н. Баумана, где я проходил лечение, по словам врачей, в отделении находился больной с коронавирусом, нам обязали карантин, - рассказывает в соцсетях Игорь. - Большинство уехало домой, подписав вот эту бумагу. Тем, кто остался, и мне, в том числе, провели 3 теста-мазка носоглотки и горла. Нам сказали, что все тесты отрицательные. 16 апреля меня собрались выписать и предложили подписать эту приговорную бумагу. Можете с ней ознакомиться. Я прочитал и отказался принимать такой приговор. Врачи отказывают мне в выдаче анализов. Если бы у меня обнаружили вирус, то давно бы увезли в Коммунарку. А так лечили мои ноги. Витаминчики, физрастворчики. Вот как работает политика. Я совершенно здоров. У меня ни малейшего симптома на вирус не было! Я им бумагу в харю бросил. Потом поднял выпрямил и сфоткал, чтобы все знали о фальсификации. Врачам нужна статистика, мол, мы боремся с вирусом! Им за статистику и деньги платят - как же, боролись с вирусом! Карантин сняли, охрану сняли, врачи сняли повязки, я нормально передвигаюсь, но при этом я должен подписать бумагу, что переболел пневмонией. Меня отпускают домой, а в бумаге пишут на запрет пользоваться общественным транспортом. Я живу на Камчатке, к примеру, мне пешком идти 14 дней и потом можно сесть в поезд. Бред! Подписывать не буду!

Молдавский актер, звезда российских сериалов Игорь Гузун: я совершенно здоров, а мне "шьют" коронавирус!

Да и, по большому счету, идти Игорю некуда. Дети живут в Европе, сам мотается по съемным квартирам.

- Я им говорю, мне идти некуда. Адреса нет. Только ночлежка. Пишите адрес ночлежки,- говорят, - усмехается Игорь. - Пусть вызывают полицию, президента, ничего подписывать не буду!

P.S. "Спустя несколько часов Игорь написал в соцсетях: "Сегодня прислали другого врача. Вчерашние не появились. Она была удивлена моему рассказу про согласие. Любезно повела меня на рентген. Говорит: "Ничего у вас нет и не было. Поздравляю". Пишет выписку и отправляет на волю. Во как бывает. А то бы я подписал вчера себе приговор. Берегите себя!"

ВИДЕО: Молдавский актер, звезда российских сериалов Игорь Гузун: я совершенно здоров, а мне "шьют" коронавирус!
kp.md
  • Сегодня, 11:07
  • DTV
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