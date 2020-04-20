Сегодня Премьер-министр подписал Постановление № 122, в соответствии с которым некоторые выходные дни переносятся. Так, нерабочими объявляются дни с 21 по 24 апреля. Вместо них рабочими будут объявлены несколько дней с октября по декабрь. Это субботы 17 октября, 5 и 19 декабря и нерабочий понедельник 9 ноября соответственно.
Важно отметить, что требования документа не распространяется на МВД, Минздрав и подведомственные ему организации, госслужбу исполнения наказаний, банковские учреждения, а также организации образования, осуществляющие реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.