Dnestr.TV

 
0

В Украине будет введен новый вид наказания

В Украине будет введен новый вид наказания

Вместо того, чтобы попасть в тюрьму некоторые осужденные будут находиться под контролем органа пробации.

В Украине будет введен новый вид наказания – пробациионный надзор. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил министр юстиции Денис Малюська в видеообращении на своей странице в Facebook, передает korrespondent.net.

Он отметил, что новшество будет введено в рамках второго этапа тюремной реформы.

"Мы вводим совершенно новый вид наказания – пробационный надзор. Пробационный надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг", - рассказал Малюська.

По его словам, пробационное наблюдение заменит ограничение свободы.

"Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением", – заявил Малюська.

По мнению министра, эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, поскольку люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений, а 98% из них ресоциализируются.
Ранее Малюська обещал, что в Украине построят тюрьмы как в Дании и Норвегии, а часть наказаний заменят на не связанные с содержанием под стражей.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна