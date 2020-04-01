В период продлённых на неделю выходных, меры по обеспечению общественного порядка в городах и районах Приднестровья будут усилены. С 21 по 27 апреля сотрудники милиции продолжат нести службу в особом режиме. От граждан стражи правопорядка будут требовать не только исполнения требований закона, но и неукоснительного соблюдения установленных ограничительных и карантинных мер.
Дни поминовения усопших, как и Пасха, в этом году пройдут в закрытом режиме. Посещение кладбищ запрещено, исключение только для похоронных процессий. Следить за исполнением этого требования обещают строго.
В столице, к примеру, помимо нарядов милиции, патрулирующих по кладбищам и прилегающей к ним территории, наблюдать за общественным порядком и выявлять нарушителей будет беспилотный летательный аппарат.