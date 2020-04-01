Dnestr.TV

 
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По решению Оперштаба

По решению Оперштаба

В период продлённых на неделю выходных, меры по обеспечению общественного порядка в городах и районах Приднестровья будут усилены.

С 21 по 27 апреля сотрудники милиции продолжат нести службу в особом режиме. От граждан стражи правопорядка будут требовать не только исполнения требований закона, но и неукоснительного соблюдения установленных ограничительных и карантинных мер.

Дни поминовения усопших, как и Пасха, в этом году пройдут в закрытом режиме. Посещение кладбищ запрещено, исключение только для похоронных процессий. Следить за исполнением этого требования обещают строго.

В столице, к примеру, помимо нарядов милиции, патрулирующих по кладбищам и прилегающей к ним территории, наблюдать за общественным порядком и выявлять нарушителей будет беспилотный летательный аппарат.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:24
  • DTV
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