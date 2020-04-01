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В Трудовом кодексе Молдовы может появиться статья об удаленной работе

В Трудовом кодексе Молдовы может появиться статья об удаленной работе

Возможны поправки в Трудовой кодекс РМ. Внести их могут вследствие пандемии COVID-19. В частности, в законе может появиться новая статья - "Дистанционная работа". С таким предложением выступила Национальная конфедерация патроната.

По словам ее представителей, поправки были необходимы давно, но в кризисной ситуации, вызванной новым коронавирусом, процесс модификации ускорился, поскольку все больше людей вынуждены работать удалено, передает kp.md.

Предлагаемые корректировки предусматривают все условия для того, чтобы сотрудники могли трудиться официально и получать зарплату. При этом отмечается, что предоставление дистанционной работы не предполагает наличия стабильного места работы, а для работодателя - подразделения предприятия.

"Это вид удаленной работы, но не обязательно дома, с помощью рабочего оборудования, компьютеров, других систем. Это может произойти по просьбе сотрудника, или работодатель может так решить, с согласия подчиненного", - сказал директор Национальной конфедерации патроната Владислав Каминский.

Подобная практика успешно применяется в разных странах. Дистанционно могут работать сотрудники разных сфер, в том числе IT, торговли и журналистики.

"В Молдове мы предлагаем ввести дополнительную статью, которой нет в международной практике. Работать из дома смогут сотрудники, у которых дети или больные родители", - сказал Владислав Каминский.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ Нелли Руссу отметила, что документ намерены вынести на публичные обсуждения, после чего он будет представлен правительству и парламенту.

kp.md
  • Сегодня, 19:32
  • DTV
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