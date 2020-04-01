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Умер мультипликатор Тома и Джери

Умер мультипликатор Тома и Джери

Иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор Джин Дейч умер на 96 году жизни в Праге.
В Праге умер американский художник-мультипликатор Джин Дейч, который был одним из создателей мультфильма Том и Джерри. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Петра Химмела, пресс-агента покойного.

Отмечается, что Дейч умер в ночь на 17 апреля. Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет. Отмечается, что последние минуты своей жизни оскароносный режиссер провел в своей квартире в Праге.

Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала "Том и Джерри", а также работал над мультсериалом Моряк Папай. Помимо этого, он создал мультфильмы Манро и Нудник, а также мультсериал Том Тэррифик. Короткометражный Манро, вышедший в 1960, получил премию Оскар.

Ранее сообщалось, что умер один из актеров-близнецов, сыгравших в фильме Няньки.

Также стало известно, что в возрасте 103 лет скончался голливудский актер Кирк Дуглас.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:26
  • DTV
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