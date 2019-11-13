Несмотря на введенный ранее запрет на регулярные международные авиаперевозки в связи с эпидемией COVID-19, в Европе ежедневно осуществляется большое число авиарейсов, о чем свидетельствуют скрины с сайта FlyRadar, показывающего положения и направления всех гражданских самолётов.
Известно, что, с согласия тех или иных государств, многие авиакомпании могут осуществлять периодически чартерные рейсы для того, чтобы помочь вернуться домой своим гражданам. Однако, судя по данным FlyRadar, получаемым в режиме реального времени, в небе Европы находится уж очень большое число самолетов, что выглядит странно, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19 и запретом на регулярные авиарейсы