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В Европе многие самолеты летают, несмотря на запрет регулярных рейсов

В Европе многие самолеты летают, несмотря на запрет регулярных рейсов

Несмотря на введенный ранее запрет на регулярные международные авиаперевозки в связи с эпидемией COVID-19, в Европе ежедневно осуществляется большое число авиарейсов, о чем свидетельствуют скрины с сайта FlyRadar, показывающего положения и направления всех гражданских самолётов.

Известно, что, с согласия тех или иных государств, многие авиакомпании могут осуществлять периодически чартерные рейсы для того, чтобы помочь вернуться домой своим гражданам. Однако, судя по данным FlyRadar, получаемым в режиме реального времени, в небе Европы находится уж очень большое число самолетов, что выглядит странно, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19 и запретом на регулярные авиарейсы

noi.md
  • Вчера, 17:13
  • DTV
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