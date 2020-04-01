Нашествие вредителей. Бронзовка мохнатая заполонила молдавские сады. Жук поедает бутоны и цветки на плодовых деревьях, что может сильно ударить по урожаю.
У Константина Врабие из села Бульбоака Новоаненского района — три гектара виноградника и два гектара яблоневого сада, передает point.md ссылаясь на publika.md
По словам сельскозозяйственника, в прошлом году бронзовка уничтожила 90% ожидаемого урожая: "Начали вредить бутону. Особенно пострадали деревья, которые расцвели первыми. Часть из тех, что расцвели позже, наверное, можно спасти, потому что мы начали пользоваться ловушками".
Ловушки — это сосуды с водой, подвешенные на ветках. По словам садовода, особенно жуков-вредителей привлекают белый и синий цвета: "Бронзовка летит на цветок, но попадает в воду и тонет".
Как говорят специалисты, бронзовка мохнатая активизируется в середине марта: сначала атакует пастбища, затем рапс и плодовые деревья. "Этой весной жуки были замечены сначала в персиковых садах на юге страны, а потом и в центральных районах. Они поездают цветки, откладывают в почве яйца и мигрируют", - рассказала главный инспектор НАПБ Евгения Тулгара.
Бороться с вредителями сложно, потому что в это же время пчелы опыляют цветы, и химическая обработка нежелательна: "Есть фитосанитарные средства третьей группы, которые не вредят пчелам, но очень эффективны в борьбе с вредителями".
Специалисты рекомендуют проводить химическую обработку до начала цветения, в том числе для того, чтобы не вредить формированию фруктов. point.md