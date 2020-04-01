На период введения в республике ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности продолжает свою работу для граждан, подлежащих освидетельствованию на присвоение группы инвалидности в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.
Так, для тех, у кого истекает срок действия ранее присвоенной группы инвалидности, переосвидетельствование будет обеспечиваться после отмены чрезвычайного положения и карантина с установлением причинной связи со дня окончания действия группы инвалидности.
Если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия чрезвычайного положения, новым порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов. Документы будут действовать в течение тридцати календарных дней со дня отмены карантина в Приднестровье.
Гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период ограничительных мероприятий, производится выплата назначенных пенсий и иных социальных пособий, а также предоставляются льготы, установленные действующим законодательством ПМР. minzdrav.gospmr.org