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Как во время карантина получить или продлить группу инвалидности

Как во время карантина получить или продлить группу инвалидности

На период введения в республике ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности продолжает свою работу для граждан, подлежащих освидетельствованию на присвоение группы инвалидности в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.

Так, для тех, у кого истекает срок действия ранее присвоенной группы инвалидности, переосвидетельствование будет обеспечиваться после отмены чрезвычайного положения и карантина с установлением причинной связи со дня окончания действия группы инвалидности.

Если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия чрезвычайного положения, новым порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов. Документы будут действовать в течение тридцати календарных дней со дня отмены карантина в Приднестровье.

Гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период ограничительных мероприятий, производится выплата назначенных пенсий и иных социальных пособий, а также предоставляются льготы, установленные действующим законодательством ПМР.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 17:30
  • DTV
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