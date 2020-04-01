«С момента открытия первого госпиталя на территории Слободзейского района сотрудники Министерства здравоохранения испытывали острую нехватку медицинского персонала. Конечно, организовав акцию «врач-доброволец», мы рассчитывали на большой поток врачей, которые освободились от приёмов в поликлиниках. Так как медицинские учреждения максимально закрыты и приёмы не ведутся, врачи выходят только на дом к пациентам, есть очень много категорий специалистов, которые сейчас практически не используются в своей профессиональной деятельности. Мы предполагали, что эта категория врачей окажет помощь в такой сложной для республики, для Министерства здравоохранения ситуации. Но, к сожалению, за такой длительный промежуток времени, с момента объявления акции и по нынешний день, откликнулись всего 10 человек: 8 врачей и двое сотрудников милиции, у которых есть среднее медицинское образование.
Вопрос объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения, объявление чрезвычайного положения на территории Приднестровья остро оголили проблемы, которые сегодня есть в нашей медицине. Отсутствие врачей-добровольцев – это один из показателей существующих проблем.
По рекомендации Президента все силовые министерства и ведомства объявили у себя в подразделениях о наборе врачей-добровольцев. И на сегодняшний день только в Министерстве внутренних дел изъявили желание помочь больше 30 человек. Начиная от рядового и заканчивая полковниками. Только у восьми из них есть среднее медицинское образование. Все остальные сотрудники имеют различные профильные образования, но готовы работать санитарами, готовы трудиться по тем непрофильным медицинским направлениям, которые необходимы в наших госпиталях.
Объявление о мобилизации врачей, состоящих на воинских учётах – это вынужденная мера, которая была вызвана отсутствием добровольцев среди большого 13-тысячного войска, которое насчитывает Министерство здравоохранения. Это та вынужденная мера, к которой до последнего не хотели прибегать. Она показала, что большинство медицинских работников, стоящих на учёте в военкоматах, и работающих сейчас не по своему профилю, оказались не готовы к призыву. Многие откровенно саботируют, прячутся, скрывают своё местоположение. Я уверен, мы найдём их, и обязательно примем к такой категории граждан установленные законодательством меры воздействия», – подчеркнул руководитель Оперативного штаба в ходе брифинга.
Первый замминистра здравоохранения рассказала, чем лечат коронавирус в Приднестровье
«Министерством здравоохранения были разработаны клинические рекомендации на основании временных клинических рекомендаций Российской Федерации (5 версия от 8 апреля 2020 года). Согласно им наши ЛПУ обеспечены тремя схемами лечения.
Наибольшую эффективность на сегодняшний день показал ивермектин.
Данный препарат используется сейчас во всех лечебных учреждениях. Его начали принимать 11 пациентов, из которых четверо уже были выписаны с положительной динамикой и двумя отрицательными тестами на COVID-19 после лечения.
Ивермектин – противопаразитарный препарат. По последним исследованиям, которые были проведены в Австралии, данный препарат показал свою эффективность как противовирусное лекарство от коронавируса», - прокомментировала Кристина Албул.
Кристина Албул: «Мама здорова, малыш инфицирован – это возможно» «Сегодня были получены результаты биологических проб, взятых у годовалого ребёнка. Тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Мать малыша здорова. Такое возможно. Всё зависит от иммунитета матери. Женщина может оставаться здоровой всё время ухода за ребёнком.
Лечение годовалого мальчика врачи будут проводить согласно его возрасту. В клинических рекомендациях прописаны схемы лечения и для детей с учётом их массы тела», – рассказала в ходе брифинга Кристина Албул.
Руководитель Оперштаба – о всплеске заболеваний в Дубоссарах
«Долгое время жители города и района хвастались тем, что их не коснётся проблема коронавируса, обойдёт стороной. Но те, кто должен был бороться с эпидемией, к сожалению, стали первыми разносчиками этого заболевания. Это говорит о халатности при исполнении своих функциональных обязанностей, пренебрежении средствами защиты. Дубоссары надеялись, что это особая зона, которую минует эта опасная инфекция. Не получилось. Среди заболевших – большое количество медицинского персонала, как врачей, так и вспомогательного состава. Не исключено, что свою роль сыграла и близость Дубоссарского района к Республике Молдова. Но мы, как могли, закрыли поток миграции», – подчеркнул руководитель Оперативного штаба.
Как отметил на брифинге Руслан Мова, достаточно одному-двум заболевшим попасть в больницу и врачу принять их, не предусмотрев все меры предосторожности, медработник сам может стать потенциальным разносчиком вируса и заразить десятки людей, сообщается на сайте МВД ПМР.
То, что было в Республиканском госпитале инвалидов ВОВ, когда в отделении гемодиализа был выявлен COVID-положительный пациент, от которого заразились другие диализные больные и медработники, повторилось в Дубоссарах. Это пренебрежение медицинского персонала элементарными требованиями санэпидемиологической службы.
Прилетевших из Москвы приднестровцев тестируют на COVID-19
Таможенно-пропускной пункт Бендеры-Кишинёв. С введением в республике ЧП, помимо фур, перемещающих товары и грузы, необходимые для жизнеобеспечения ПМР, другой транспорт увидеть здесь можно лишь в исключительных случаях. Сегодня именно такой. Из Москвы в Кишинёв прибыл чартерный рейс с гражданами, решившими вернуться на родину, передает пресс-служба МВД ПМР.
Среди пассажиров – наши соотечественники. Приднестровцев домой привезли на транспорте из резервного автопарка Оперативного штаба. При помощи экспресс-тестов каждого прилетевшего проверили на COVID-19. Процедуру проводили сотрудники Медицинского управления МВД ПМР в специально оборудованных помещениях КПП с соблюдением необходимых мер предосторожности. mvdpmr.org