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Саакашвили раскрыл свои планы в правительстве Украины

Саакашвили раскрыл свои планы в правительстве Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае назначения на пост вице-премьера Украины сделает акцент на сотрудничестве с МВФ и укреплении малого и среднего бизнеса в стране.

Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране, передает ria.ru
"Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый - переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), второй - дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес", - заявил политик в интервью изданию "Новое время". Интервью опубликовано в четверг.

Отвечая на вопрос, о том, как сотрудничать с олигархами, Саакашвили ответил, что от них нужно "равноудаляться". "Равноудаляться ото всех. В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют пять-шесть человек, на Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - отметил он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

ria.ru
  • Сегодня, 09:00
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