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В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.
Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Odessa.online.

По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.

По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются.


Ранее сообщалось, что на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

korrespondent.net
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
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