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Путин подписал закон о новой памятной дате

Путин подписал закон о новой памятной дате

Закон о переносе даты окончания Второй мировой войны Госдума России одобрила в середине текущего апреля.

Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации, передает sputnik.md.

До этого Днем воинской славы – датой окончания Второй мировой – было 2 сентября.

Как отмечали авторы закона, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших.

Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля.

Изначально, в 1945 году, Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.

sputnik.md
  • Вчера, 17:40
  • DTV
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