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Додон ответил, будет ли он баллотироваться в президенты

Додон ответил, будет ли он баллотироваться в президенты

Игорь Додон заявил, что президентские выборы состоятся осенью 2020 года.

Промежуток, в который пройдут выборы, – период с 23 октября по 23 ноября.

Президент также подчеркнул, что глава государства будет избираться прямым голосованием, как это предусмотрено действующим законодательством,

– Пока рано говорить, что будет осенью. Я могу точно сказать, что выборы состоятся в период с 23 октября по 23 ноября. Президентские выборы будут проходить в соответствии с действующей процедурой, то есть прямым голосованием граждан, - сказал Додон.

По его словам, он еще не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок, так как сейчас, в первую очередь, необходимо приложить все усилия, чтобы улучшить жизнь граждан и вывести страну из эпидемиологического и экономического кризиса, сообщает портал telegraph.md.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 17:43
  • DTV
  • Просмотров: 78
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