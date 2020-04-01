Игорь Додон заявил, что президентские выборы состоятся осенью 2020 года.
Промежуток, в который пройдут выборы, – период с 23 октября по 23 ноября.
Президент также подчеркнул, что глава государства будет избираться прямым голосованием, как это предусмотрено действующим законодательством,
– Пока рано говорить, что будет осенью. Я могу точно сказать, что выборы состоятся в период с 23 октября по 23 ноября. Президентские выборы будут проходить в соответствии с действующей процедурой, то есть прямым голосованием граждан, - сказал Додон.
По его словам, он еще не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок, так как сейчас, в первую очередь, необходимо приложить все усилия, чтобы улучшить жизнь граждан и вывести страну из эпидемиологического и экономического кризиса, сообщает портал telegraph.md.