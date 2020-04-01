Дополнительными нерабочими днями в Приднетсровье объявлены 28, 29 и 30 апреля. При этом заработная плата за них сохранится. Соответствующий указ подписал сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.
Действие указа не распространяется на ряд министерств и учреждений. Среди них Министерство внутренних дел, Министерство государственной безопасности, Министерство здравоохранения и подведомственные ему организации, Государственная служба исполнения наказаний, суды, банки, образовательные учреждения, автозаправочные станции, аптеки, продуктовые магазины.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.