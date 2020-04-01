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Минпрос выяснит мнение родителей о введении школьной формы

Минпрос выяснит мнение родителей о введении школьной формы

О необходимости введения школьной формы в республике говорили сегодня в Правительстве. Поручение об этом раннее давалось Министерству просвещения.

С юридической точки зрения, для введения школьной формы Минпросу достаточно утвердить Положение о требовании к внешнему виду учащегося. Однако одностороннее принятие решения по этому вопросу Правительство считает неправильным, сообщили в пресс-службе высшего исполнительного органа госвласти, передает novostipmr.com.

Премьер-министр Александр Мартынов поручил в ближайшие несколько недель провести опрос в ряде школ из различных городов и районов и узнать мнение родителей о введении единообразной формы.

Подобные опросы в республике уже проводились. Как сообщила министр просвещения Алла Николюк, мнения тогда разделились пополам. По её словам, такое нововведение будет актуально лишь для части школ.

«Есть такое предложение: взять с каждого города по одной школе и в течение нескольких недель посредством онлайн-технологий провести опрос и разослать электронные каталоги, как эта форма будет выглядеть, из каких материалов она будет пошита и какова будет ценовая политика», – обозначил Александр Мартынов.

Предполагается, что госзаказ на пошив одежды для школьников будут выполнять местные швейные предприятия.

Обсуждалась идея знакомить родителей и руководство учебных заведений с электронным каталогом продукции фирмы «Одема», которая имеет большой опыт по пошиву школьной формы.

Руководство Государственной управляющей компании (ГУК) предложило для каждой школы разработать индивидуальный дизайн: будет предусмотрена возможность размещения на форменной одежде эмблемы учебного заведения либо выбора цветовой гаммы.

«Одема» уже сформировала каталог школьной формы. Разработаны линейки летних и зимних жакетов, юбок, блузок, брюк.

Минпрос выяснит мнение родителей о введении школьной формы

На совещании отмечалось, что в прошлом году комплект одежды родителям обходился от 60 до 120 условных единиц.

«Цены будут не выше тех, что сегодня представлены в отношении импортных изделий на приднестровском рынке. Качество местной продукции однозначно будет выше, она из экологически чистых материалов, а значит, экономическое предложение более выгодное», – отметил руководитель ГУК Виктор Добров.

Доступная единообразная высококачественная школьная форма – это классический подход, который сегодня применяется в учебных заведениях ряда стран, отметил вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник. В то же время он обратил внимание на то, что в существующих условиях, когда у населения отмечается падение доходов, целесообразнее внедрить только пилотный проект.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:50
  • DTV
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