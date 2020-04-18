В Почаевской лавре в Тернопольской области (Украина) могла произойти масштабная вспышка коронавируса.
Об этом шла речь на заседании областного оперативного штаба, передает my.ua со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, вспышка коронавируса в Шумском районе может быть тесно связана с Почаевской лаврой.
Коронавирус подтвердили у сотрудников бухгалтерии Шумской больницы, а также у главного врача и медицинского персонала.
"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице.
Вчера был 21 положительный результат, а в целом в Шумске 26 положительных", - рассказала она.
Главный санитарный врач отметила, что священнослужитель может также быть связан со вспышкой в Дубенском районе.
При этом настоятель Почаевской лавры отказывается сотрудничать с медработниками.
"Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит.
Вышел его помощник, пообещал сегодня к часу дня предоставить список участников хора.
Этого не произошло.
Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает", - заявила санврач.
Чайчук добавила, что медикам все же удалось обследовать двух священников, которые участвуют в хоре Почаевской лавры и имеют приходы в Шумском и еще двух районах.
Однако список лиц, с которыми они могли контактировать, очень большой.
"Если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка. Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из кабмина. Работаем с полицией", - подчеркнула она.