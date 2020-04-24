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Режим самоизоляции вдохновил Rolling Stones на новую песню - видео

Режим самоизоляции вдохновил Rolling Stones на новую песню - видео

Сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад, но "роллинги" адаптировали под текущую ситуацию.

Культовая рок-группа The Rolling Stones порадовала свою многомиллионную армию фанатов новой песней. Музыканты впервые выпустили сингл за последние 8 лет.

"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции … (Песня – ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", - заявил лидер группы Мик Джаггер в Twitter.

Джаггер пояснил, что текст песни немного адаптировали под текущую ситуацию.

Четырехминутную композицию сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру.


sputnik.md
  • Вчера, 22:27
  • DTV
  • Просмотров: 16
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