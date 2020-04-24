Сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад, но "роллинги" адаптировали под текущую ситуацию.
Культовая рок-группа The Rolling Stones порадовала свою многомиллионную армию фанатов новой песней. Музыканты впервые выпустили сингл за последние 8 лет.
"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции … (Песня – ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", - заявил лидер группы Мик Джаггер в Twitter.
Джаггер пояснил, что текст песни немного адаптировали под текущую ситуацию.
Четырехминутную композицию сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру.