Движение транспортных средств на территории Приднестровья будет ограничено с 25 по 27 апреля. Такое решение на прошлой неделе принял Оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавируса. Данный запрет не коснётся транспорта, задействованного в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также автомобилей, на которых граждане добираются на работу.
В случае острой необходимости передвижения на такси или на своём личном транспорте гражданам нужно заранее уведомить Оперштаб, обозначив цель поездки. Звонки на горячую линию и сообщения в Кризисном центре принимаются круглосуточно, передает novostipmr.com.
Как ранее отмечал руководитель Оперативного штаба - министр внутренних дел Руслан Мова, выходы на улицу возбраняться не будут, если только это не праздное шатание.
«Есть хитрецы, которые под благовидным предлогом привезти продукты или медикаменты престарелым родителям пытаются использовать послабления. Должен предупредить: Министерство внутренних дел обладает всеми техническими средствами, чтобы отследить маршрут передвижения и честность взаимоотношений с Оперативным штабом», - подчеркнул Руслан Мова.
Номер горячей линии Кризисного центра: 0-800-22-800, сообщения можно присылать и на email: 80022800@mvdpmr.org
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.
По данным на 24 апреля, COVID-19 подтверждён у 357 граждан ПМР. От осложнений, вызванных новым типом коронавируса, умерли 16 человек, 26 вылечились. novostipmr.com