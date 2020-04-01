В связи с пандемией в Приднестровье сократились запасы донорской крови – сказался режим самоизоляции, отсутствие городского и междугороднего транспорта, запрет перемещения граждан, а также страх среди населения. Для устранения проблемы было предложено провести акцию и уже сегодня резервы донорской крови пополнили сотрудники МВД и Минобороны ПМР. Помочь может каждый желающий. О БЕЗОПАСНОСТИ Чтобы развеять страхи, напоминаем, в отделениях переливания крови всегда соблюдается стерильность в силу специфики учреждения, а в настоящее время – защитные меры усилены. Сотрудники снабжены специальными халатами, масками, санитайзерами, перчатками, бахилами и очками. Постоянно ведется обработка всех поверхностей в помещениях хлорсодержащими растворами. В местах пребывания и приема доноров установлены дополнительные кварцевые лампы.
Перед забором крови сотрудники отделения проводят разъяснительную работу с донорами о необходимости использования масок и соблюдения дистанции, а также измеряют температуру и собирают эпидемиологический анамнез. На каждом этапе приема осуществляется обработка рук дезинфицирующими средствами. О ПРАВИЛАХ Стать донором могут лица от 18 до 59 лет включительно, вес должен быть не менее 55 кг. Важно не иметь острых заболеваний, в том числе ОРВИ и ОРЗ, ангины и др. заболеваний верхних дыхательных путей. Запрещается сдавать кровь людям с пищевыми отравлениями, травмами, серьезными хроническими заболеваниями.
За час до процедуры нельзя курить, за 48 часов до сдачи крови запрещено принимать алкоголь. Обязательно выспаться и позавтракать (сладкий чай, сухие печенья, каша на воде). Накануне следует ограничить прием жирной и жареной пищи. Откажитесь от анальгетиков, аспирина, а также лекарств на их основе.
О ГРАФИКЕ Доноры принимаются без предварительной записи. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, маски и перчатки. При необходимостимедперсонал предоставляет донору указанные средства защиты.
Отделение переливания крови Республиканской клинической больницы работает в штатном режиме: с 8:00 до 14:00 (с 12:00 до 12:30 перерыв). Обращаться на второй этаж, в регистратуру доноров. Контактный телефон: 0 (533) 2-55-05.
В Рыбницкой центральной районной больнице кровь можно сдать с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00. Звонить можно по телефону 0 (555) 4-39-06 или в приемную главного врача 0 (555) 4-32-04.
Пункт забора крови в Бендерском центре амбулаторно-поликлинической помощи принимает доноров с 8:00 до 12:00 (ул. С. Лазо, 20, вход со двора). Контактный телефон: 0 (533) 4-47-07.