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США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах. Однако Пекин выступил против такого предложения.

В результате видеоконференция была отменена в последний момент. Как отметил источник издания, переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут компромисса по этому вопросу, сообщает lenta.ru.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

США также неоднократно обвиняли Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19. В частности, госсекретарь Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявила, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.
lenta.ru
  • Сегодня, 10:28
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