На сайт МВД ПМР обратился представитель кишинёвской общественной ассоциации с просьбой оказать помощь в передаче гуманитарной помощи для воспитанников Попенкской школы-интерната. Организация с 2014 года оказывает помощь детскому дому.
Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников Дубоссарского РОВД вопрос был решён в оперативном порядке. Накануне вечером правоохранители организовали передачу гуманитарного груза через таможенно-пропускной Дубоссары-Криуляны. А уже сегодня милиционеры доставили гуманитарный груз в с. Попенки Рыбницкого района, передает пресс-службы МВД ПМР.
Витаминные комплексы, лекарства для детей, страдающих сердечными заболеваниями, антисептик, таблетки хлора, медицинские маски и бесконтактный термометр были – переданы в дом-интернат.
«Несмотря на ЧС в стране, дети не должны чувствовать этого, поэтому мы приложили все наши усилия для доставки гуманитарной помощи в школу-интернат с. Попенки», – отметил начальник Дубоссарского РОВД Пётр Паша. mvdpmr.org