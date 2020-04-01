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Гуманитарная помощь для детей школы-интерната

Гуманитарная помощь для детей школы-интерната

На сайт МВД ПМР обратился представитель кишинёвской общественной ассоциации с просьбой оказать помощь в передаче гуманитарной помощи для воспитанников Попенкской школы-интерната. Организация с 2014 года оказывает помощь детскому дому.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников Дубоссарского РОВД вопрос был решён в оперативном порядке. Накануне вечером правоохранители организовали передачу гуманитарного груза через таможенно-пропускной Дубоссары-Криуляны. А уже сегодня милиционеры доставили гуманитарный груз в с. Попенки Рыбницкого района, передает пресс-службы МВД ПМР.

Витаминные комплексы, лекарства для детей, страдающих сердечными заболеваниями, антисептик, таблетки хлора, медицинские маски и бесконтактный термометр были – переданы в дом-интернат.

«Несмотря на ЧС в стране, дети не должны чувствовать этого, поэтому мы приложили все наши усилия для доставки гуманитарной помощи в школу-интернат с. Попенки», – отметил начальник Дубоссарского РОВД Пётр Паша.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:09
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