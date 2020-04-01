Для всех любителей футбола ФК «Шериф» устраивает конкурс на тему «Я скучаю по футболу».
Для участия нужно: - подписаться на нашу страницу; - поставить лайк этому посту; - оставить в комментариях фото или видео на тему «Я скучаю по футболу»
Срок проведения конкурса с 22 апреля по 30 апреля . 1 мая - подведение итогов!
Участники конкурса, которые оставят самые оригинальные фото или видеокомментарии получат комплект призов от ФК «Шериф», в который входит шарф, календарь, значок и др.
Участвуйте и побеждайте! Примечания: - Победители определятся среди соц.сетей (Facebook, Instagram, Вконтакте) - В конкурсе не принимают участие сотрудники ФК. - Все призы будут доставлены победителям на дом после окончания чрезвычайного положения. fc-sheriff.com