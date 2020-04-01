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ФК "Шериф" объявил конкурс

ФК "Шериф" объявил конкурс

Для всех любителей футбола ФК «Шериф» устраивает конкурс на тему «Я скучаю по футболу».

Для участия нужно:
- подписаться на нашу страницу;
- поставить лайк этому посту;
- оставить в комментариях фото или видео на тему «Я скучаю по футболу»

Срок проведения конкурса с 22 апреля по 30 апреля . 1 мая - подведение итогов!

Участники конкурса, которые оставят самые оригинальные фото или видеокомментарии получат комплект призов от ФК «Шериф», в который входит шарф, календарь, значок и др.

Участвуйте и побеждайте!

Примечания:
- Победители определятся среди соц.сетей (Facebook, Instagram, Вконтакте)
- В конкурсе не принимают участие сотрудники ФК.
- Все призы будут доставлены победителям на дом после окончания чрезвычайного положения.
fc-sheriff.com
  • Сегодня, 14:19
  • DTV
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