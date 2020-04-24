В 2020 году в рамках республиканского бюджета продолжается государственная поддержка отечественных животноводов по выплате дотаций за сданное на промышленную переработку молоко коровье. В 2020 году размер дотаций остался прежним: 1 рубль за 1 килограмм молока коровьего при базисной жирности 3,5 %.
За период январь-март 2020 года были приняты заявки уже от 38 животноводческих организаций, в том числе 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, что на 11 организаций больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем молока базисной жирности, подлежащий дотированию, за три месяца 2020 года составил 2 451,3 тонн на общую сумму более 2,4 млн. рублей.
По-прежнему, лидирующее положение по получению дотаций занимают организации Рыбницкого (67%), Слободзеского (14%) районов.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики на счета сельхозпроизводителей суммы дотации за I квартал 2020 года перечислены в полном объеме.
Выплата дотаций послужила действенной мерой государственной поддержки, благодаря которой в 2019 году в сельскохозяйственных организациях, в том числе и крестьянских (фермерских) хозяйствах удалось не только сохранить, но и даже увеличить численность поголовья дойного стада.
Дотации являются стимулирующим фактором для производителей, способствуют не только увеличению объемов сдачи молока на промышленную переработку, но и повышению ее качества. Соответственно, и перерабатывающие предприятия, используя отечественное сырье, могут разнообразить ассортимент и повысить качество выпускаемой молочной продукции.
В настоящее время, когда страны вводят запрет на экспорт продовольствия, поддержка отечественных производителей является первостепенной задачей в вопросах обеспечения населения собственными молочными продуктами. ecology-pmr.org