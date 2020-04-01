В Приднестровье денежные средства для борьбы с коронавирусной инфекцией направляют как предприятия, так и граждане. На сегодняшний день такая помощь была оказана на сумму свыше 11 млн 700 тысяч рублей. Об этом в программе «Вопрос дня» на Первом Приднестровском телеканале рассказала первый заместитель председателя Правительства – министр финансов Татьяна Кирова, сообщает novostipmr.com.
«Здесь и безвозмездная помощь, которая оказывалась компанией "Шериф" в более ранние периоды на выплаты лицам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. И те средства, которые были направлены на организацию и функционирование лабораторий по тестированию этой инфекции на территории Приднестровья», - отметила первый вице-премьер.
Татьяна Кирова также напомнила, что неделю назад были опубликованы реквизиты для тех, кто хочет оказать финансовую помощь для противодействия коронавирусу. По ее словам, на утро 24 апреля на счета поступило более 500 тысяч рублей.
«В сборе средств участвуют наши отечественные предприятия - это более 24, а также граждане. Потребностей много. Они возникают в оперативном порядке в зависимости от того, какие решения принимаются Оперштабом. На все срочные мероприятия для борьбы с коронавирусом и будут направлены средства», - пояснила Татьяна Кирова.
Кроме того, глава Минфина подчеркнула, что на надбавки к заработной плате медиков, задействованных в лечении больных коронавирусной инфекцией, из бюджета направлено порядка 12 млн рублей. Надбавка составит от 200 РУ МЗП (1560 руб. ПМР) до 1000 РУ МЗП (7800 руб. ПМР).
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.