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Всемирный банк утвердил сегодня кредит в размере 52,5 миллиона евро

Всемирный банк утвердил сегодня кредит в размере 52,5 миллиона евро

Всемирный банк утвердил кредит Международной ассоциации развития в размере 52,5 миллиона евро.

Средства предоставлены Республике Молдова для осуществления экстренных мер по борьбе с пандемией COVID-19 путём укрепления национальной системы здравоохранения страны и снижения социальных рисков, передает ipn.md

Проект также поможет бедным и уязвимым слоям населения лучше справляться с непосредственным воздействием пандемии с помощью мер социальной защиты. „Финансирование укрепит возможности страны по выявлению и отслеживанию случаев заболевания и спасению человеческих жизней. Проект также предоставит ресурсы для расширения социальной помощи наиболее бедным и уязвимым слоям населения”, - отметила Анна Ахалкаци, глава представительства Всемирного банка в Молдове, цитируемая в пресс-релизе учреждения.

В контексте усилий по выявлению случаев заражения и предотвращения распространения COVID-19, в рамках проекта будет в срочном порядке закуплено необходимое диагностическое оборудование и расходные материалы для национальных лабораторий. Также речь идёт о средствах индивидуальной защиты, наборах средств инфекционной защиты для персонала, работающего в больницах и учреждениях первичной медико-санитарной помощи, о медицинском оборудовании, лекарственных препаратах и расходных материалах для отделений интенсивной терапии, а также о машинах скорой помощи. В рамках проекта будет осуществляться обучение медицинского персонала методам ухода за пациентами, инфицированными COVID-19, и методам профилактики инфекций, а также укрепление потенциала медицинского персонала в области проведения интенсивной терапии.

Кроме того, проект расширит возможности Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по решению текущих проблем, связанных со вспышками инфекционных и поддающихся профилактике с помощью вакцинации заболеваний, а также по эффективному реагированию на аналогичные вызовы в будущем.

Проект поможет людям, уже инфицированным COVID-19, гражданам, находящимся в группе риска, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, медицинскому персоналу и персоналу скорой помощи, специалистам, работающим в медицинских и диагностических учреждениях, а также государственным учреждениям здравоохранения, задействованным в осуществлении мер реагирования на кризис. Работники и их семьи, пострадавшие от пандемии в результате потери работы или других источников дохода, будут лучше защищены за счет расширения охвата правительственной программы Ajutor Social.
ipn.md
  • Вчера, 21:25
  • DTV
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