К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины. В Киеве правохранители пресекли деятельность группы лиц, которая наладила перемещение за границу младенцев под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Офис генпрокурора.
Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.
Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тысяч, из которых оплата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тысяч, услуги по оформлению фиктивного брака с иностранцами $1000-1500.
Накануне силовики провели 11 обысков по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях. Были изъяты медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов иностранцев, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства , ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители.
В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.
Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили пять новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления сотрудниками ювенальной превенции соответствующих актов младенцев доставили в детские больницы Киева.
В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение законодательства.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о торговле людьми (ч.2 ст.149).