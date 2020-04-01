Dnestr.TV

 
0

В Киеве выявили масштабную схему продажи младенцев за границу

В Киеве выявили масштабную схему продажи младенцев за границу

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины.
В Киеве правохранители пресекли деятельность группы лиц, которая наладила перемещение за границу младенцев под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Офис генпрокурора.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тысяч, из которых оплата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тысяч, услуги по оформлению фиктивного брака с иностранцами $1000-1500.

Накануне силовики провели 11 обысков по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях. Были изъяты медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов иностранцев, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства , ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили пять новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления сотрудниками ювенальной превенции соответствующих актов младенцев доставили в детские больницы Киева.

В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение законодательства.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о торговле людьми (ч.2 ст.149).

korrespondent.net
  • Вчера, 21:47
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна