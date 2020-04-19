Жителя подмосковного города Химки наказали за то, что он, будучи самоизолированным, жарил шашлыки на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 25-летний россиянин попытался приготовить блюдо на балконе своей квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на улице Маяковского. При этом он, вероятно, нарушил технологию приготовления пищи, и из-за этого с балкона повалил густой дым.
Спустя некоторое время задымление заметили соседи, они вызвали спасателей. Кулинара-любителя выявили, процесс жарки прервали, угли затушили. Владельцу квартиры выписан штраф на 2 тысячи рублей.
Ранее в апреле двое жителей Сахалина пожарили шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Предположительно, таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции. pressfrom.info