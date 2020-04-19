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Россиянина наказали за готовку на балконе во время самоизоляции

Россиянина наказали за готовку на балконе во время самоизоляции

Жителя подмосковного города Химки наказали за то, что он, будучи самоизолированным, жарил шашлыки на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 25-летний россиянин попытался приготовить блюдо на балконе своей квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на улице Маяковского. При этом он, вероятно, нарушил технологию приготовления пищи, и из-за этого с балкона повалил густой дым.

Спустя некоторое время задымление заметили соседи, они вызвали спасателей. Кулинара-любителя выявили, процесс жарки прервали, угли затушили. Владельцу квартиры выписан штраф на 2 тысячи рублей.

Ранее в апреле двое жителей Сахалина пожарили шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Предположительно, таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.
pressfrom.info
  • Вчера, 22:01
  • DTV
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