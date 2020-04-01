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Сегодня вспоминают тех, кто пожертвовал жизнями в борьбе с радиацией

Сегодня вспоминают тех, кто пожертвовал жизнями в борьбе с радиацией

Прошло 34 года с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества, тысячи граждан Молдовы были среди тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

В ночь с 25 на 26 апреля произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. Именно тогда во всем мире поняли, что мирный атом может быть страшным и смертельным.

В 1 час 23 минуты того дня произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Большая часть радиации пришлась на город Припять. В связи с заражением было принято решение эвакуировать население города и других близлежащих населенных пунктов.

Устранение последствий аварии длится до сих пор. В первые месяцы после катастрофы ликвидацией ее последствий занималось порядка 800 тысяч человек со всего СССР. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, более трех десятилетий спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день".

Почти 8,4 миллиона человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР.

  • Сегодня, 09:10
  • DTV
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