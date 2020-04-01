Тарифы на природный газ для конечных потребителей Молдовы могут быть снижены примерно на 10-20% до 1 октября 2020 г.
Об этом заявил председатель Правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, выступая в программе «Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой» на телеканале НТВ-Молдова, передает noi.md
Он отметил, что, скорее всего, тарифы на природный газ для конечных потребителей нашей страны будут пересмотрены в августе-сентябре, с учетом прогнозируемого дальнейшего снижения закупочной цены на «голубое топливо», поставляемое «Газпромом».
Председатель Правления АО «Молдовагаз» напомнил, что, согласно предусмотренной в контракте формуле, закупочная цена на газ для Молдовы меняется ежеквартально с учетом динамики цен на нефтепродукты за последние 9 месяцев. Как известно, цены на нефть на мировых биржах упали, что привело и к снижению стоимости газа. Газ существенно подешевел и для Молдовы, и, исходя из заложенной в контракт формулы закупочной цены, в третьем и четвертом кварталах 2020 г. прогнозируется дальнейшее и очень ощутимое снижение стоимости газа для нашей страны.
Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена российского газа для Молдовы во II квартале 2020 г. составила $164 за 1 тыс. куб. м., а в III квартале она, как прогнозируется, будет равна $140, а при сохранении текущей динамики в IV квартале 2020 г. - опустится до $100 за 1 тыс. куб. м., что очень важно и по той причине, что в этот период время отопительного сезона, в Молдове отмечается наибольшее потребление "голубого топлива".
Глава "Молдовагаз" отметил, что в итоге среднегодовая закупочной цена российского газа для Молдовы составит в этом году от $130 до $140-145 за 1 тыс. куб. м., при том, что в действующий тариф на газ для конечных потребителей страны закладывалась среднегодовая цена газа в $178. Таким образом, появится возможность для снижения стоимости газа и для конечных потребителей.
Вадим Чебан сказал, что тарифы на газ для них могут быть пересмотрены в августе-сентябре – до 1 октября 2020 г. и, как прогнозируется, они могут быть снижены на 10-20%. Точный процент будут определен позже с учетом конкретных данных по новым закупочным ценам и изменению курса лея к доллару. Глава "Молдовагаз" назвал важным, что снижение тарифов будет произведено до отопительного сезона, и граждане смогут меньше платить не только за газ, но и за тепло, поскольку тарифы в этом случае снизятся и на тепловую энергию. noi.md