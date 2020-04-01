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Опасные последствия неосторожности

Опасные последствия неосторожности

Бытовой мусор на свалке на окраине с. Чобручи продолжает гореть. Пожар на площади около 5 гектаров тушили всю ночь. Пожарные из Днестровска и Первомайска вернулись в расположение своих частей около часа ночи. Огнеборцы из Слободзеи продолжали локализацию до утра. Коллег сменил заступивший на дежурство караул. В помощь специалистам направлена землеройно-транспортная техника. Из-за ветра огонь разгорается снова. Ликвидация продолжается, передает пресс-служба МВД ПМР.

Специалисты Госожнадзора предполагают, что причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнём или при курении.

Непотушенный окурок, вероятно, стал причиной ещё одного ЧП уже в с. Кицканы. Около часа дня 25 апреля распространяющийся огонь заметили проезжающие велосипедисты. Сообщив о происшествии в дежурную часть пожарной охраны, молодые люди помогли огнеборцам сориентироваться на местности. Благодаря слаженной работе пожар площадью около гектара быстро взяли под контроль, не допустив его распространения.

Сотрудники ГУпЧС МВД ПМР призывают граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать непотушенные окурки, не позволять детям играть со спичками. Зима была тёплой и практически без осадков. Прошлогодняя сухая растительность легко воспламеняется от любой искры, огонь распространяется мгновенно, потушить его бывает непросто.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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