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По данным Оперативного штаба
По состоянию на 11:00 двадцать шестого апреля в медицинских учреждениях Приднестровья с подозрением на COVID-19 находятся 124 человека, в их числе 15 несовершеннолетних.
Лечение от коронавируса проходит 336 пациентов, из них 17 детей и подростков в возрасте до 18 лет.
С подтверждённым диагнозом «пневмония» 187 человек.
В реанимации 10 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены трое.
Всего COVID-19 был подтверждён у 382 граждан Приднестровья.
– 335 человек проходят лечение в медучреждениях ПМР,
– 1 женщина находится в больнице г. Кишинёва,
– 28 пациентов выздоровели,
– 18 человек умерли.
mvdpmr.org
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