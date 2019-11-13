Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы нужно продолжать реабилитировать от последствий техногенной катастрофы, в них можно и нужно жить.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера, данное заявление он сделал во время поездки в Наровлянский район Гомельской области, передает ria.ru
"Посещая Наровлянский район, глава государства пообщался с жителями региона. Он отметил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории", - отмечается в сообщении пресс-службы.
По ее данным, во время поездки белорусский президент поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время также заняться развитием этих территорий, но ситуацию там надо дополнительно изучить.
"Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", - подчеркнул Лукашенко. Президент добавил, что летом намерен побывать в этой местности.
Президент Белоруссии, по данным пресс-службы, поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. "Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники", - сказал Лукашенко.
По его словам, в этих районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. Президент поручил изучить, в каких сферах создавать такие производства. "Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать", - добавил он.
По данным пресс-службы, Лукашенко облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался, как в целом подвигается сев в Гомельской области, а также социально-экономическим развитием региона. "Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст - это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем", - поручил Лукашенко губернатору области.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.