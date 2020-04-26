В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель. Большинство из них уже поправляются
В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент, передает rbc.ru
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.
В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших.
12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров, сказал митрополит Климент.