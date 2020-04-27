Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.
В Молдове в понедельник, 27 апреля, официально отмечают День государственного флага.
Полотнище представляет собой триколор с гербом. Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь.
Как появился герб
Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.
В свое время для создания государственного герба был организован открытый конкурс, в котором имели возможность участвовать пресса, ученые, а также гражданское общество.
Дискуссии о том, как должен выглядеть будущий герб, были противоречивыми: историки и более ста художников включились в работу по реализации этого проекта. В финальный этап вышли два проекта — художника Андрея Мудри с изображением головы тура и проект Георгия Врабие.
Врабие добавил в проект по разработке государственного герба помимо головы тура и орла, таким образом, изменив символику герба.
В конечном итоге именно герб Георгия Врабие победил.
День рождения флага
Первая сессия Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 официально провозгласила этот флаг государственным. Впервые государственный флаг был поднят на здании парламента Республики Молдова 27 апреля 1990 года.
В Молдове существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы.
Представители высшего руководства Республики Молдова обратились к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня государственного флага.
Президент Игорь Додон в поздравительном послании отметил, что в этот день жители Молдовы "отдают дань уважения лидерам нации", которые разработали трехцветный государственный флаг с уникальной геральдической композицией.
"Именно в таких случаях молдаванин гордится своими корнями и демонстрирует достоинство своей нации перед лицом всего мира", - написал Додон.
Глава государства отметил, что этот праздник напоминает гражданам Молдовы об их долге — "держаться вместе, уважать высшие ценности, за которые боролись предки, и сохранять независимость и суверенитет Республики Молдова".
Спикер парламента РМ Зинаида Гречаная в своем обращении подчеркнула, что государственный флаг РМ - главный символ суверенитета и независимости нашей страны.
"В этот день Государственный флаг торжественно поднимается и почитается по всей стране. Это не простая церемония, но доказательство нашего уважения к флагу и в то же время к нашей истории, культуре и традициям, главному фактору поддержания мира и межэтнического взаимопонимания", - написала Гречаная.
Председатель парламента пожелала всем гражданам Молдовы каждый раз, когда наши соотечественники достигают выдающихся результатов в области культуры, образования и спорта, когда поднимается государственный флаг, испытывать чувство гордости, и всегда и везде хранить в сердце любовь к Родине.
Премьер-министр правительства республики Ион Кику напомнил, что День государственного флага был введен в 2010 году. Он подчеркнул, что стране нужны символы, которые объединяют общество, и такой символ граждане Молдовы, независимо от этнической принадлежности и политических предпочтений отождествляют с триколором.
"С триколором мы переживаем, плачем и радуемся вместе. Когда мы возвращаемся домой в Молдову, первое, что мы видим на границе страны - это триколор", - написал премьер. Кику призвал преодолеть разногласия и объединиться вокруг триколора, чтобы построить будущее Республики Молдова.
Флаг демократического движения Молдовы, 1989 год
Военный флаг Молдовы 1856-1859 годов
Торговый морской флаг Молдовы, первая половина XIX века
Флаг торгового флота Молдовы, 1861 год
Флаг Молдавской демократической республики, 1917 год
Флаг Молдавской демократической республики, 1917 год