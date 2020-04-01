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В Приднестровье подходит к завершению отопительный сезон

В Приднестровье подходит к завершению отопительный сезон

На территории Приднестровской Молдавской Республике подходит к завершению отопительный сезон 2019-2020 гг. Это означает, что по прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха уже не опустится ниже 10 градусов тепла по Цельсию.

С ближайшего вторника 28 апреля 2020 года начнется организованное отключение от отопления – сначала жилого фонда, затем объектов бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности республики.

Однако, для родильных домов, стационаров лечебных учреждений, интернатов для престарелых и инвалидов, коррекционных школ и детских домов будет сделано исключение. Отопительный сезон для этих объектов завершится на неделю позже – 5 мая 2020 года.

В день отключения тепла жителей городов просят быть внимательными, так как возможны аварии, могут потечь батареи. В случае порывов, надо обращаться в диспетчерские службы. Они работают круглосуточно.

После полного отключения отопления систему водоснабжения переведут на летний режим. После майских праздников тепловики начнут ремонтные работы на котельных, внутридомовых сетях и теплотрассах, чтобы подготовить систему теплоснабжения к следующей зиме. Благодаря этим работам, в прошлом году – осенью и зимой – на теплосетях не было ни одной серьезной аварии.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:38
  • DTV
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