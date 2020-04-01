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По данным Оперативного штаба
По состоянию на 9:00 двадцать седьмого апреля в медицинских учреждениях Приднестровья находятся порядка 103 человека с подозрением на COVID-19 (в их числе 13 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса проходят 340 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 16 несовершеннолетних.
Пневмония у 187 человек.
mvdpmr.org
- Сегодня, 08:40
- DTV
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