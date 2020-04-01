Работу Портала государственных услуг и функционирование межведомственного документооборота обсудили на совещании под руководством главы Правительства ПМР Александра Мартынова.
Цифровой обмен информацией между министерствами и ведомствами осуществляется в рамках государственной информационной системы (ГИС) «Межведомственный электронный документооборот» (МЭД). ГИС запущена ещё в июне 2017-го. Постепенно к системе подключалось всё больше органов госвласти. Сегодня их число составляет 33. В планах – внедрить МЭД ещё в семь госструктур. Учитывая эпидситуацию, срок их подключения наступит раньше утверждённого графика. Первоначально это был июнь нынешнего года, передает novostipmr.com.
Напомним: до сих пор к межведомственному документообороту не подключены Прокуратура ПМР, суды, Министерство обороны, МГБ и Госслужба охраны. По поручению Александра Мартынова на этой неделе все они должны присоединиться к государственной информационной системе.
Работы по подключению завершаются ещё в 10 ведомствах: Следственном комитете; Центризбиркоме; госслужбах по спорту, культуре и историческому наследию, экологического контроля, СМИ; Фонде госрезерва; Центре гигиены и эпидемиологии; Центре по контролю за медико-фармацевтической продукцией; Счётной палате.
Как сообщил заместитель председателя Правительства Станислав Касап, в 2018-м через МЭД прошло порядка 13,5 тысяч документов, годом позже объём возрос до 72 тысяч документов. В первом квартале нынешнего года в электронном виде перенаправили уже 25 тысяч документов. По прогнозам специалистов, в 2020-м число сведений, переданных в электронном варианте, достигнет 100 тысяч.
Аппарат Правительства ещё в феврале разослал письма в адрес ведомств о необходимости исключить использование бумажных документов, которые не относятся к числу постоянного и длительного хранения.
«С началом распространения коронавирусной инфекции в марте мы направили ещё одно письмо с требованием обратить внимание на минимизацию бумажного документооборота. А уже в апреле мы отправили письмо, где написали, что все документы отправляются по ГИС "МЭД", либо, если ещё не установлена программа, просто по электронной почте, а при необходимости бумажного дублирования эти документы потом будут привозиться», – уточнил вице-премьер.
Действующее законодательство определяет перечень документов, которые в обязательном порядке должны направляться в бумажном виде (даже если они переданы в электронном формате). Речь идёт о документах постоянного и длительного хранения (разного рода указы, постановления и иные сведения).
По мнению специалистов, чтобы в полную меру запустить электронный документооборот, требуется, во-первых, скорректировать номенклатуру документов, обязательных к хранению на бумаге. Во-вторых, соответствующая техника, способная обеспечить сохранность сведений на цифровых носителях.
«Если на уровне закона и подзаконных нормативных актов будут действовать несовершенные нормы, которые будут обязывать нас «гонять» большой объём бумаги для её архивного хранения, ничего не получится. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки проанализировать действующее законодательство на предмет того, насколько оно рационально и оптимально с точки зрения ограничений по электронной форме документов», – высказался Александр Мартынов, поручив провести работу в части усовершенствования нормативной базы.
Обмен информацией внутри ведомств
По поручению Президента создана правительственная рабочая группа по совершенствованию МЭД. В неё вошли представители ГТК, МВД, IT-компаний и профильные руководители госструктур. Премьер поставил задачу изучить возможность внедрения электронного документооборота внутри ведомств (и находящихся в их подчинении структур), говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
«Потому что ситуация везде разная в подведомственных организациях: где-то стоит компьютерная программа по внутриведомственному документообороту, где-то нет, кто-то готов обмениваться со своей головной организацией по электронке, кто-то не готов. Поэтому в задачу этой рабочей группы вменяется выработка алгоритма проведения такого исследования и выдача рекомендаций по тому, как это организовать», – пояснил Александр Мартынов.
Также он нацелил всех руководителей органов госвласти оценить имеющиеся условия для перевода в электронный формат процедуры заключения договоров с экономическими агентами.
Первые итоги по исполнению поручений главы Правительства подведут уже в начале будущей недели.