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Российские военнослужащие в Приднестровье обновили музей Боевой Славы

Российские военнослужащие в Приднестровье обновили музей Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ) обновили экспозицию музея Боевой Славы в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы.

Дополнения коснулись зала, посвященного Великой Отечественной войне. К экспонируемым предметам добавились трофейное оружие и предметы жизни и быта в период Великой Отечественной войны. Также были добавлены стенды Героев Советского союза с описанием их подвига, передает Пресс-служба Западного военного округа.

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отреставрировали танк Т-34, облагородили могилы героев Советского союза, отреставрировали мемориал Боевой Славы, а также организовали пункт сбора фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для их оцифровки и отправки в единую базу данных.

structure.mil.ru
  • Вчера, 21:28
  • DTV
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