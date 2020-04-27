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У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров

У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров

У берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщила Береговая охрана США.

С прошлой недели в акваторию прибывают все новые суда. По данным на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Диспетчеры портов и военные отслеживают "уникальную ситуацию" и обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды, отмечается в сообщении, передает ria.ru.

По данным газеты The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей.
ria.ru
  • Вчера, 21:40
  • DTV
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