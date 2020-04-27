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В Москве число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70% за неделю

В Москве число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70% за неделю

Число москвичей, госпитализированных с пневмонией, за неделю увеличилось на 70%, рассказала заммэра Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит», — сообщила Ракова.

Заммэра добавила, что пока в Москве наблюдается устойчивый рост числа заражений, сообщает gazeta.ru.

В Москве коронавирусом заразились 45 тыс., скончались 435 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
gazeta.ru
  • Вчера, 21:49
  • DTV
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