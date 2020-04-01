Негативный экономический эффект, вызванный мировой пандемией COVID-19, пока не внёс свои коррективы в объём денежных средств, полученных из-за рубежа приднестровцами по системам денежных переводов. По данным Приднестровского республиканского банка, величина данного показателя за март 2020 года превзошла сопоставимые значения предыдущего года на 3,7%. При этом величина в марте достигла максимального уровня по итогам последних шести лет – 8,84 млн долларов США в эквиваленте, передает newspmr.com.
Всего за I квартал 2020 года через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на территорию республики были перечислены средства в размере 23,88 млн долл. (в I квартале 2019 года – 22,69 млн долл.)
Подавляющая часть личных трансфертов в отчётном периоде поступила через международную систему денежных переводов «Золотая Корона» – 41,7% от общего объёма полученных ремитенций. Далее следуют «Western Union» – 26,1%, международная сеть «CONTACT» – 13,9%, «MoneyGram» – 9,6%, «Юнистрим» – 8,6% и «Blizko» – 0,01%.
По итогам марта 2020 года переводы из стран ближнего зарубежья зафиксированы в размере 64,4% совокупной величины полученных средств, из стран Европейского союза – 17,2%, из остальных стран мира – 18,4%. В сравнении с предыдущим месяцем по всем направлениям регистрировалась положительная динамика: входящие трансферты из стран СНГ возросли на 9,1%, из стран Евросоюза – на 22,2%, из прочих стран – на 10,0%. По отношению к базисному периоду прошлого года денежные отправления из стран ближнего зарубежья увеличились на 0,6%, из стран ЕС – на 14,9%, из прочих стран – на 5,2%.