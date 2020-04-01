Dnestr.TV

 
0

COVID-19, пока не внёс свои коррективы в объём денежных переводов

COVID-19, пока не внёс свои коррективы в объём денежных переводов

Негативный экономический эффект, вызванный мировой пандемией COVID-19, пока не внёс свои коррективы в объём денежных средств, полученных из-за рубежа приднестровцами по системам денежных переводов. По данным Приднестровского республиканского банка, величина данного показателя за март 2020 года превзошла сопоставимые значения предыдущего года на 3,7%. При этом величина в марте достигла максимального уровня по итогам последних шести лет – 8,84 млн долларов США в эквиваленте, передает newspmr.com.

Всего за I квартал 2020 года через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на территорию республики были перечислены средства в размере 23,88 млн долл. (в I квартале 2019 года – 22,69 млн долл.)

Подавляющая часть личных трансфертов в отчётном периоде поступила через международную систему денежных переводов «Золотая Корона» – 41,7% от общего объёма полученных ремитенций. Далее следуют «Western Union» – 26,1%, международная сеть «CONTACT» – 13,9%, «MoneyGram» – 9,6%, «Юнистрим» – 8,6% и «Blizko» – 0,01%.

По итогам марта 2020 года переводы из стран ближнего зарубежья зафиксированы в размере 64,4% совокупной величины полученных средств, из стран Европейского союза – 17,2%, из остальных стран мира – 18,4%. В сравнении с предыдущим месяцем по всем направлениям регистрировалась положительная динамика: входящие трансферты из стран СНГ возросли на 9,1%, из стран Евросоюза – на 22,2%, из прочих стран – на 10,0%. По отношению к базисному периоду прошлого года денежные отправления из стран ближнего зарубежья увеличились на 0,6%, из стран ЕС – на 14,9%, из прочих стран – на 5,2%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна