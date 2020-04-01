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На молдавской границе задержан гражданин Украины. Искал лучшее место для жизни и хорошую работу

На молдавской границе задержан гражданин Украины. Искал лучшее место для жизни и хорошую работу

Пограничная полиция задержала гражданина Украины при незаконном пересечении государственной границы.

Мужчина попытался оправдаться тем, что искал лучшее место для жизни и хорошо оплачиваемую работу. Инцидент произошел в конце прошлой недели, украинец был задержан в зоне пограничных населенных пунктов Паланка (РМ) - Удобное (Укр).

Мужчина, который говорил только по-украински, был задержан в 1,5 км от границы без документов, удостоверяющих личность. Для дальнейшего расследования инцидента нарушителя сопроводили в штаб-квартиру пограничного сектора.

В результате проверок и обмена информацией с украинскими пограничниками было установлено, что молодой человек является жителем села Удобное Белгород-Днестровского района, Украина.

Он признал, что незаконно пересек государственную границу из-за отсутствия проездных документов, ограничений, введенных в период пандемии, а также из-за желания найти лучшее место для жизни.

Согласно договору о реадмиссии между государствами, гражданин был передан украинской стороне. Дело по факту незаконного пересечения государственной границы расследуется сотрудниками уголовного розыска Восточного регионального управления.
noi.md
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
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