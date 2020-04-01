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Кишинёвцы штурмуют строительные магазины после их открытия

Кишинёвцы штурмуют строительные магазины после их открытия

В Кишинёве штурмуют строительные магазины. Таков эффект послабления карантинного режима.

Торговлю непродовольственными товарами разрешили с соблюдением ряда требований, среди которых: обеспечение работников защитными средствами, размещение у входа антисептических средств для покупателей и допуск ограниченного числа людей, передает point.md ссылаясь на publika.md

По словам покупателей, они считали дни до открытия строймагазинов:

"У меня кое-что сломалось в ванной, купил всё,что нужно, и теперь установлю. Очень ждал открытия магазина".

"У меня дома ремонт, две недели были проблемы из-за того, что магазины не работали. Такая радость, что они открылись. Ждала с нетерпением, считала часы".

Остается в силе запрет на работу торговых центров и рынков, но мы засняли открытые киоски со стройматериалами на одном из столичных базаров:

"Закон должен быть один для всех. Или работаем, или сидим все дальше в карантине. Нам нужно платить половину аренды, а откуда деньги, если мы не работаем".

"В магазинах может быть инфекция, а у нас нет, у нас свежий воздух. Мы хотим, чтобы нам разрешили работать. Конечно, с соблюдением всех норм - с масками, перчатками и дезинфектантами".

Ажиотажа в магазинах одежды, обуви и бытовой техники замечено не было.
point.md
  • Сегодня, 09:44
  • DTV
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