В Кишинёве штурмуют строительные магазины. Таков эффект послабления карантинного режима.
Торговлю непродовольственными товарами разрешили с соблюдением ряда требований, среди которых: обеспечение работников защитными средствами, размещение у входа антисептических средств для покупателей и допуск ограниченного числа людей, передает point.md ссылаясь на publika.md
По словам покупателей, они считали дни до открытия строймагазинов:
"У меня кое-что сломалось в ванной, купил всё,что нужно, и теперь установлю. Очень ждал открытия магазина".
"У меня дома ремонт, две недели были проблемы из-за того, что магазины не работали. Такая радость, что они открылись. Ждала с нетерпением, считала часы".
Остается в силе запрет на работу торговых центров и рынков, но мы засняли открытые киоски со стройматериалами на одном из столичных базаров:
"Закон должен быть один для всех. Или работаем, или сидим все дальше в карантине. Нам нужно платить половину аренды, а откуда деньги, если мы не работаем".
"В магазинах может быть инфекция, а у нас нет, у нас свежий воздух. Мы хотим, чтобы нам разрешили работать. Конечно, с соблюдением всех норм - с масками, перчатками и дезинфектантами".
Ажиотажа в магазинах одежды, обуви и бытовой техники замечено не было. point.md