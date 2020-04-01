Новый кредит будет направлен на модернизацию больниц и внедрение реформ, а также на борьбу с коронавирусом.
Совет директоров Всемирного банка в ночь на вторник, 28 апреля, утвердил выделение Украине 135 млн долларов дополнительного финансирования для проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, из которых 35 млн долларов предназначены для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", - заявил исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера, передает korrespondent.net.
Он отметил, что пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.
Во Всемирном банке напомнили, что в рамках действующего проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.
Дополнительные средства в размере $135 млн, отмечает банк, помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.
При этом часть средств нового кредита в размере $35 млн будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19. korrespondent.net