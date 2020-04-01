МВД прописало в нём нормы служебного поведения сотрудников Министерство внутренних дел России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В нём описаны нормы этики, служебного поведения и ношения формы для сотрудников ведомства. Как рядовых, так и руководства.
В кодексе также прописаны нормы обращения со служебной и личной информацией, сказано в пояснительной записке к документу.
По кодексу сотрудникам полиции будет нельзя оценивать в интернете политические партии, государственные органы, должностных лиц и рядовых граждан, передает kp.ru.
Также сотрудникам не рекомендуется публиковать фото и видео, по которым можно будет определить его персональные данные и службу в МВД. Запрещена также любая информация, наносящая ущерб репутации МВД и "вызывающая негативную реакцию в обществе".
Полицейским также рекомендуют быть скромными и соблюдать чувство меры в оформлении кабинетов, избегать роскоши. Избегать грубых выражений даже в отношении правонарушителя, особенно при детях, женщинах и пожилых людях. Минимизировать моральный вред при следственных мероприятиях и не портить вещи при осмотре или обыске.
Также полицейских обяжут спокойно проводить допросы, грамотно и точно выражаться, а также не принимать наркотики и не играть в азартные игры.
Целью такого кодекса в МВД назвали укрепление в обществе авторитета полицейского и повышение доверия среди граждан.