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Роскошь, мат и страх под запретом: В России разработали кодекс этики для полицейских

Роскошь, мат и страх под запретом: В России разработали кодекс этики для полицейских

МВД прописало в нём нормы служебного поведения сотрудников
Министерство внутренних дел России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В нём описаны нормы этики, служебного поведения и ношения формы для сотрудников ведомства. Как рядовых, так и руководства.

В кодексе также прописаны нормы обращения со служебной и личной информацией, сказано в пояснительной записке к документу.

По кодексу сотрудникам полиции будет нельзя оценивать в интернете политические партии, государственные органы, должностных лиц и рядовых граждан, передает kp.ru.

Также сотрудникам не рекомендуется публиковать фото и видео, по которым можно будет определить его персональные данные и службу в МВД. Запрещена также любая информация, наносящая ущерб репутации МВД и "вызывающая негативную реакцию в обществе".

Полицейским также рекомендуют быть скромными и соблюдать чувство меры в оформлении кабинетов, избегать роскоши. Избегать грубых выражений даже в отношении правонарушителя, особенно при детях, женщинах и пожилых людях. Минимизировать моральный вред при следственных мероприятиях и не портить вещи при осмотре или обыске.

Также полицейских обяжут спокойно проводить допросы, грамотно и точно выражаться, а также не принимать наркотики и не играть в азартные игры.

Целью такого кодекса в МВД назвали укрепление в обществе авторитета полицейского и повышение доверия среди граждан.

kp.ru
  • Сегодня, 15:56
  • DTV
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