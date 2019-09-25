Президент ПМР Вадим Красносельский накануне подписал дополнения в Закон «О республиканском бюджете на 2020 год». Документ опубликован на официальном сайте главы государства, передает novostipmr.com.
Согласно закону, увеличен объём финансовых средств, которые могут быть использованы Правительством для реализации мер по борьбе с пандемией коронавируса в период с 1 апреля по 30 июня. Исполнительная ветвь власти на эти цели сможет потратить не менее 80 миллионов рублей.
«Остатки денежных средств, которые формируются в Фонде капитальных вложений, Паевом, Дорожном, Экологическом фондах и Фонде поддержки предпринимательства, теперь можно будет использовать для проведения противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией», - пояснили в Верховном Совете. novostipmr.com