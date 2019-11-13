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В Турции опровергли информацию о планах отказаться от шведского стола

В Турции опровергли информацию о планах отказаться от шведского стола

Система all inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщили, что оживление иностранного туризма в стране после пандемии коронавируса ожидается в конце августа, при этом на первых порах отели будут работать на половину своей мощности, и вероятно, откажутся от системы обслуживания "шведский стол", передает ria.ru

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет не об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.

"Это вполне естественно в условиях, которые сложатся после пандемии. К тому же мы понимаем, что первое время клиентов будет не так много, как обычно, и отели будут работать ниже уровня своей вместимости. Поэтому им будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры и безопасное расстояние между людьми", - добавил Чорабатыр.

ria.ru
  • Сегодня, 08:28
  • DTV
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