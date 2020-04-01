Садоводы высказали предположение, что три волны весенних заморозков в целом по стране повредили абрикосовые сады в меньшей степени, чем предполагалось ранее (считалось, что вымерзло не менее 80-90% почек и цветков).
В отдельных районах центральной и северной зон РМ потери оцениваются на уровне 50-60%. В наименьшей степени от заморозков пострадали абрикосовые сады сортов Kyoto и Faralia, передает east-fruit.com
По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), на протяжении последних тех лет в Молдове ежегодно закладывается порядка 80-140 га новых плантаций абрикоса. Плотность посадки на большинстве из них – до 800 деревьев на гектар. Однако, в 2018 году в стране появились первые интенсивные абрикосовые сады – плотностью посадки более 1 тыс. деревьев на гектар – заложенные на базе сортов Kyoto, Big Red, Faralia и другие.
Согласно сведениям, собранным отраслевой ассоциацией из различных источников, площадь абрикосовых садов в стране составляет 4,2 тыс. га, Площадь плодоносящих садов, по экспертным данным - чуть менее 3,5 тыс. га. Большая их часть, примерно 43%, сосредоточена в центральной зоне страны. Более 70% всех садов абрикоса содержится в домохозяйствах населения и малых фермерских хозяйства. В относительно крупных (10 га и более) садоводческих предприятиях содержится чуть более 1,2 тыс. га абрикосовых плантаций.
В прошлом году, по экспертным оценкам, урожай абрикоса в Молдове составил около 8-9 тыс. тонн. На протяжении последнего пятилетия, согласно статистическим данным, наименьший урожай абрикоса (7,2 тыс. тонн) был получен в 2014 году, максимальный (21,5 тыс. тонн) был собран в 2016 году. В том году среднестатистическая урожайность в целом по стране и по хозяйствам всех категорий составила 6,6 т/га, в крупных фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях – почти 8 т/га.